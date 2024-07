Monza: amichevole ok con la Vis Pesaro, vittoria per 3-1

agenzia

Apre Mota poi doppietta Djuric, sabato test col Sassuolo

MILANO, 29 LUG – Altro risultato positivo per il Monza di Nesta che batte 3-1 la Vis Pesaro nel test amichevole giocato a Monzello. Sblocca il risultato Dany Mota che, servito al limite dell’area prende la mira, beffa il portiere e insacca il pallone in rete. Poco dopo arriva il raddoppio, Birindelli pesca in area Djuric, che di testa non sbaglia e batte il portiere. Ad inizio ripresa, alla prima occasione buona, il Monza trova il tris con la doppietta di Djuric che di testa firma il 3-0. All’82’ la Vis Pesaro segna dal dischetto con Molina. Una buona prova dei biancorossi che continuano a mettersi alla prova durante la preparazione anche con sfide importanti come la prossima sabato alle 17 contro il Sassuolo.

