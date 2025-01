Monza: arriva in prestito Tomas Palacios dall’Inter

agenzia

Il difensore argentino in biancorosso fino al 30 giugno 2025

MONZA, 29 GEN – Tomás Palacios è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore argentino classe 2003 arriva a titolo temporaneo dall’Inter fino al termine della stagione e prenderà il posto in rosa di Pablò Mari, ceduto alla Fiorentina. Palacios con i nerazzurri in questa stagione ha collezionato 2 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia.

