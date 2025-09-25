Monza: Bedin “Serie B sa attrarre investitori internazionali”

agenzia

N.1 Lega ringrazia Galliani, e benvenuto a nuovi proprietari

ROMA, 25 SET – Il grazie ad Adriano Galliani e il benvenuto ai nuovi proprietari. Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin interviene dopo l’ufficialità del controllo da parte di Beckett Layne Ventures del Monza con l’80% delle azioni del club biancorosso: “Intanto va il saluto e il ringraziamento ad uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano, la cui competenza e professionalità è stata decisiva nel recente passato anche per la nostra categoria – dice Bedin di Galliani -. A lui vanno i migliori auguri per il proseguo delle proprie attività manageriali e per ancora nuovi successi, in linea con la carriera che da sempre lo contraddistingue. Al contempo do il benvenuto, mio e di tutta la famiglia della B, ai nuovi proprietari della Beckett Layne Ventures, che confermano ancora una volta la capacità attrattiva della nostra categoria di coinvolgere investitori internazionali seri e professionali, che si avvalgono perdi più nel caso specifico di manager stimati e conosciuti. Sarà un piacere accoglierli nella prossima assemblea di Lega”.

