Monza: Bianchessi, al lavoro per riportare la squadra in Serie A

'È una brutta retrocessione, ma non può cancellare quanto fatto'

MONZA, 04 MAG – “È il giorno della retrocessione, c’è grande amarezza. Oggi è Serie B, domani ci siederemo al tavolo con Adriano Galliani per costruire una squadra forte, vincere il campionato e riportare subito il Monza in Serie A”: così il direttore sportivo del club biancorosso, Mauro Bianchessi, dopo la sconfitta contro l’Atalanta e la retrocessione matematica. “È una retrocessione brutta, ma non può cancellare quanto fatto negli anni scorsi. So attraverso i giornali che il Monza è in vendita – prosegue il dirigente – ma vi garantisco che la proprietà non ci ha mai fatto mancare nulla. La retrocessione non è causa della proprietà, ma una concausa di una serie di situazioni che dovremo valutare a bocce ferme a fine campionato. Ci sono tante cause, quella che balza subito all’occhio è l’incredibile numero di infortuni. A Nesta e al suo staff posso solo dire grazie, perché a livello di impegno ce l’hanno messa davvero tutta”.

