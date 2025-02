Monza: Bocchetti ‘ko pesante, mollare ora è da sciocchi’

agenzia

Il tecnico: "Io responsabile, dobbiamo avere bava alla bocca"

ROMA, 09 FEB – “Sono io il primo responsabile. Chiediamo scusa ai tifosi, ora abbiamo bisogno di uomini veri per ripartire. Il passivo è pesante, ma non possiamo piangerci addosso. Abbiamo un campionato lungo, anche le altre hanno perso e non dobbiamo mollare, sarebbe da sciocchi farlo ora. In questo momento serve ‘garra’, dobbiamo avere voglia di dare tutto, un giocatore deve avere la bava alla bocca che forse oggi è mancata. Non possiamo permetterci di essere fragili e di piangerci addosso, dobbiamo andare avanti con personalità. Dobbiamo ritrovare quello spirito da ultimi in classifica”. Sono queste le parole di Salvatore Bocchetti, allenatore del Monza, dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, definita “una signora squadra, prima in Europa League e quarta in campionato, bisogna dare meriti anche a loro”. Il tecnico, poi, sottolinea come il percorso che porta alla salvezza sarà “difficile, ma non impossibile. Ci assumiamo le responsabilità ma andiamo avanti a testa alta, con personalità. Archiviamo questa gara, prendiamo le cose positive come l’esordio di Ganvoula e guardiamo avanti”, prosegue. Poi una riflessione sul futuro: “Il momento non ci aiuta, siamo ultimi e al primo evento negativo subiamo il colpo. C’è un confronto con Galliani, ma non c’è nessun tipo di problema. La società vuole risultati come li vogliamo noi, siamo tutti sulla stessa barca”. “C’è voglia di proseguire, di andare avanti e di ripartire già dalla prossima partita che per noi è fondamentale”, conclude.

