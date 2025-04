Monza, cinque partite per chiudere con dignità

agenzia

Contro la Juventus quattro assenti per Alessandro Nesta

MONZA, 24 APR – Cinque partite per chiudere il campionato del Monza con dignità. È questo l’ultimo obiettivo che mister Alessandro Nesta ha dato alla sua squadra. Complice il rinvio di Atalanta-Lecce, il verdetto della retrocessione in Serie B potrebbe non arrivare in questo turno di campionato, con il destino dei brianzoli strettamente legato all’eventuale vittoria dei salentini contro i nerazzurri. Incroci di calendario a parte, i biancorossi devono guardare solo a sé stessi per salutare la Serie A onorando gli ultimi impegni, a cominciare dalla complicata trasferta in casa della Juventus, reduce dal ko a Parma nel recupero. Nesta dovrà fare a meno ancora una volta degli infortunati Keita Balde, Matteo Pessina, Armando Izzo e Danilo D’Ambrosio, confermando probabilmente l’undici titolare che la scorsa settimana contro il Napoli ha offerto una delle migliori prestazioni della stagione, sfiorando l’impresa di fermare la squadra di Antonio Conte.

