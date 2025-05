Monza: è emergenza difesa contro l’Empoli

agenzia

Brianzoli cercano i 3 punti nell'ultima di serie A in casa

MONZA, 15 MAG – Ultima passerella in Serie A davanti al proprio pubblico per il Monza di Alessandro Nesta che domenica sera ospiterà l’Empoli all’U-Power Stadium. Una partita molto delicata, non tanto per i biancorossi che hanno raggiunto l’obiettivo di non retrocedere come peggior squadra di sempre, quanto invece per la posta in palio per la formazione toscana, che arriverà in Brianza alla ricerca di ossigeno in chiave salvezza. Nell’ultimo turno casalingo, il Monza vorrà onorare l’impegno per congedarsi dalla Serie A nel miglior modo possibile, affidandosi in attacco sul ritrovato Keita Balde, che dopo il gol vittoria contro l’Udinese punta ora a una maglia da titolare. È però piena emergenza in difesa, con la squalifica di Pedro Pereira che si aggiunge agli infortuni di Armando Izzo, Luca Caldirola e Danilo D’Ambrosio: quest’ultimo è l’unico che potrebbe recuperare per la gara contro i toscani. Pronto, in caso contrario, Stefan Lekovic.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA