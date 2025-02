agenzia

L'attaccante era svincolato: sarà biancorosso fino al 30 giugno

MONZA, 13 FEB – Keita Baldé è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva da svincolato e ha firmato un contratto con il club biancorosso fino al 30 giugno 2025. Per Keita è un ritorno in Serie A dove ha già vestito le maglie di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari: in totale 41 gol e 21 assist in 185 presenze nella massima serie.

