Monza: Galliani, fiducia assoluta in Nesta

agenzia

Con Roma pareggio importante, non commento critiche su arbitro

MILANO, 07 OTT – “C’è un po’ di serenità? Assolutamente sì. È stato un pareggio importantissimo, fondamentale. Ieri c’era lo spirito giusto. Nello spogliatoio, quando sono entrato dopo la partita, ho detto ai ragazzi che due anni fa avevamo quattro punti dopo sette partite e ne abbiamo fatti 52. Gli ho detto che se ne fanno 50 sono contento uguale”. Lo ha detto l’ad del Monza, Adriano Galliani, intervenuto a margine dell’evento “Monza, raccontaci storie biancorosse”. ” Giocatori in ritiro? Io non ho mai mandato una squadra in ritiro, se col ritiro si vincono le partite tutti vincono lo scudetto e nessuno retrocede. Lo hanno voluto i giocatori, hanno scelto loro ovviamente con l’appoggio totale della società. Non ho mai capito cosa serva mandare la squadra in ritiro. C’è sempre stata fiducia in Nesta? Assolutissima, ma non per il pareggio di ieri. Un’altra cosa assurda è cambiare gli allenatori, se proprio non succedono cose drammatiche, quindi non è mai stato in discussione. Critiche della Roma all’arbitro? Io ho tanti anni di esperienza, non commento le critiche degli altri. Comunque l’Aia ha detto che non era rigore”, ha concluso Galliani.

