Monza: Maldini ancora in forse per la sfida col Venezia

Lo scontro salvezza domani alle 15 all'U-Power Stadium

MONZA, 24 OTT – Il Monza di Alessandro Nesta è alla ricerca di continuità e del primo successo casalingo della stagione. La vittoria di Verona nel posticipo ha dato punti e fiducia, allontanando l’ultimo posto in classifica. Domenica alle 15 all’U-Power Stadium arriva il fanalino di coda Venezia: un altro scontro diretto per i brianzoli, prima che il calendario li metta di fronte ad Atalanta, Milan e Lazio. Per la sfida salvezza, Nesta spera di avere a disposizione Daniel Maldini, ancora in dubbio dopo aver saltato la trasferta di Verona per i postumi di una contusione a una spalla. Il tecnico biancorosso potrà invece fare sicuro affidamento su Dany Mota in grande forma, con 3 gol realizzati nelle ultime due partite, e su Alessandro Bianco, che al Bentegodi ha trovato la sua prima rete in Serie A.

