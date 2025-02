Monza: Nesta, abbiamo cercato di dare maggiore solidità

agenzia

'Bisogna prendere entusiasmo,se ti senti forte vai oltre limiti'

MONZA, 16 FEB – “Abbiamo cercato di dare ordine: una delle prime cose dal nostro ritorno è stata cercare di dare maggiore solidità”: così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo il pareggio contro il Lecce. “Questa era una di quelle partite sporche, in cui provare a trovare la stoccata. Alla fine in spogliatoio non c’era la tristezza di quando si perde, ma bisogna prendere entusiasmo, abbiamo parlato in modo positivo per creare fiducia nei giocatori: quando ti senti forte vai oltre i limiti” ha concluso.

