Monza: Nesta, con il Venezia sarà una partita complessa

agenzia

'Daniel Maldini è convocato, poi decideremo come impiegarlo'

MONZA, 26 OTT – “Il Venezia è una squadra strutturata. Giocano, perché le squadre di Eusebio Di Francesco giocano sempre. Quella di domani sarà una partita complessa perché loro hanno qualità: dobbiamo essere perfetti, non ci deve interessare quello che sarà dopo”: così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia, in programma domenica alle 15 all’U-Power Stadium. La squadra brianzola è reduce dal 3-0 in casa del Verona, primo successo stagionale, ed è ora alla ricerca della prima vittoria di fronte al proprio pubblico. “Daniel Maldini è convocato, poi decideremo come impiegarlo. Sarà fuori Roberto Gagliardini per un risentimento, così come Samuele Birindelli, Andrea Petagna e Stefano Sensi”, aggiunge Nesta. La gara contro i lagunari sarà un’occasione per dare continuità di risultati, prima che il calendario metta il Monza di fronte ad Atalanta, Milan e Lazio: “Sicuramente è una partita importantissima e fondamentale perché poi il calendario è quello – sottolinea il tecnico -. Due risultati positivi consecutivi permettono di tirarti su in maniera importante. Con il Venezia è uno scontro diretto perché sappiamo che andando avanti qualche problemino potremmo trovarlo. Di Francesco lo conosco da sempre ed è sempre stato un lavoratore: ha avuto la fortuna, come l’ho avuta io, di incontrare Zdeněk Zeman nel suo cammino. Lui insegna calcio e le sue squadre giocano sempre, poi le annate magari prendono un cammino storto. È stato anche molto sfortunato”. Momento speciale per Dany Mota, trascinatore della squadra a Verona con una doppietta: “Ha avuto diversi problemi nell’inizio del campionato. Ora sta facendo molto bene, è concreto. Quest’anno è fondamentale che trovi più continuità: deve mantenere questo livello perché le aspettative le ha alzate lui”. Quanto invece alla fiducia espressa ieri dall’ ad del Monza Adriano Galliani, Nesta ha risposto: “Lavorare con lui è un vantaggio: ha avuto la pazienza di aspettarci. Ma lo ripeterò sempre: il dottor Galliani vuole più bene al Monza che a Nesta. Se uno avverte il pericolo esonera, magari non l’ha avvertito con me. Menomale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA