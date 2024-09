Monza: Nesta, diamoci una mossa, ci serve una vittoria

agenzia

'Abbiamo fatto buon possesso palla, ma ci è mancato il tiro'

NAPOLI, 29 SET – “Siamo partiti bene, ma poi abbiamo lasciato il primo tempo al Napoli subendo due gol. Se ti difendi per 10-20′ di seguito contro squadre forti come il Napoli prendi gol”. L’allenatore del Monza Alessandro Nesta elogia la ripresa dei suoi, ma sa che la squadra deve trovare punti: “Nella ripresa abbiamo fatto meglio – dice ancora – ma il Napoli si è difeso bene, ci è mancato il tiro vincente. Ho fatto cambi solo nel finale perché in questo momento avevo diversi Primavera in panchina e la squadra nella ripresa teneva possesso palla, non volevo muoverli i giocatori in campo. Dobbiamo però migliorare come finisce la manovra quando teniamo palla, dobbiamo fare anche cose più semplici in attacco, trovare gli spazi per dare pallaa Djuric”. “La classifica la conosciamo bene, siamo partiti con un calendario difficile – conclude Nesta -, ma ora dobbiamo fare punti, bisogna darci una mossa per la prima vittoria, siamo una delle poche a non aver ancora vinto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA