Monza: Nesta, dobbiamo salvare il salvabile

'Si può retrocedere ma con dignità, Napoli? Può lasciare spazi'

MONZA, 18 APR – “Dobbiamo salvare il salvabile. Non dobbiamo lasciarci andare. Si può fare anche peggio e non dobbiamo scendere ancora di più. Sappiamo che la salvezza è quasi impossibile, che non ci rimane quasi niente. Però abbiamo l’obbligo di provare a vincere più partite possibile. Mantenere una dignità importante, si può retrocedere ma con una certa dignità”: lo dice il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, alla vigilia della partita contro il Napoli. Una stagione che sembra poter regalare ancora poche emozioni per i brianzoli ma domani, in casa, contro la squadra di Antonio Conte, il Monza proverà a far bene. “Non abbiamo nulla da perdere contro una big. Magari nella sfida più tesa col Venezia o in sfide più abbordabili da tensione è diversa. E poi le big lasciano qualche spazio in più. Contro le grandi – sottolinea Nesta – non abbiamo mai sbagliato l’impatto mentale e per me è un grande rammarico. Noi il campionato dobbiamo farlo con squadre più abbordabili e non siamo riusciti a dare quel cambio di marcia”.

