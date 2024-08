Monza: Nesta, il Trofeo Berlusconi sarà emozionante

agenzia

'Ma anche importante, più fai risultato più convinci giocatori'

MILANO, 12 AGO – “Sarà un partita che mi darà un effetto molto strano. Giochiamo in uno stadio a me molto caro dove sono stato per tanto tempo e dove ho avuto le mie soddisfazioni grazie al Milan. Ho giocato i precedenti Trofei Berlusconi e sono sempre state belle partite, so che ci sarà tanta gente e per me sarà una grande emozione”. Lo ha detto il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, intervenuto ai canali del club alla vigilia della amichevole con il Milan a San Siro. “Quanto è importante per il Monza? Se porti delle idee nuove, più i risultati vengono dalla tua parte più convinci i giocatori – ha aggiunto l’ex difensore rossonero -. Credo sia molto importante il discorso tecnico e tattico, ma con i risultati convinci i giocatori che la tua idea è vincente”. Nella sfida di domani intanto sia il Milan che il Monza utilizzerà maglie speciali, decorate con una patch esclusiva dedicata al presidente Berlusconi, che saranno messe all’asta e i proventi saranno destinati a Fondazione Milan che li utilizzerà per sostenere la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (Dcps) delle squadre affiliate a Milan e Monza.

