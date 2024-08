Monza: Nesta in A, dobbiamo e vogliamo iniziare bene

agenzia

MILANO, 16 AGO – “Noi dobbiamo e vogliamo iniziare bene, il calendario ci obbliga a fare punti il prima possibile e queste partite dobbiamo cercare di portarle a casa perché poi arriveranno gare più complesse. L’approccio alla partita sarà fondamentale, già nei primi minuti far capire all’avversario la forza che metteremo in campo, credo sia una chiave importantissima”. Alessandro Nesta si prepara così all’esordio del suo Monza contro l’Empoli. “I giocatori che stanno insieme da più tempo sicuramente hanno un vantaggio a inizio stagione, anche se noi abbiamo cambiato qualcosa a livello di tattico. Ci stiamo evolvendo per la proposta che vogliamo dare. Siamo ad un buon punto. Piano piano stiamo migliorando anche fisicamente perciò sono fiducioso”, ha proseguito in conferenza stampa all’U-Power Stadium Nesta, che domani sarà squalificato in quello che sarebbe dovuto essere il suo esordio in panchina in Serie A. “Domani ci sarà un po’ di adrenalina ma l’ho sempre avuta, anche in Serie B. Sicuramente è un passo importante per me. Alleno da sei anni ma domani per me è l’esordio in Serie A, anche se sono squalificato quindi non è proprio l’esordio sulla panchina ma vedremo la prossima”. Una sfida comunque delicata per i brianzoli. “L’Empoli è una squadra rognosa, gioca in verticale e se sbagli mezzo intervento ti può far gol – ha aggiunto il tecnico -. È una squadra che ti mette sotto pressione con il pressing, le loro caratteristiche le conosciamo ma noi dovremo portare tutta la nostra forza e le nostri grandi qualità anche perché l’Empoli non sarà sorpreso. Noi dovremo essere all’altezza. Formazione? Non la dico anche per i giocatori e voglio tenere tutti sulla corda, ma non ho dubbi”.