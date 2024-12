Monza: per scontro diretto a Lecce Nesta affila l’attacco

agenzia

E Berlusconi ribadisce, per club vorremmo chi può farlo crescere

MONZA, 12 DIC – Se il futuro è legato alla volontà della proprietà, ribadita oggi da Pier Silvio Berlusconi, di “trovare qualcuno che possa insieme o da solo far crescere il Monza e occuparsene come noi vorremmo”, il presente della squadra biancorossa è legato alla necessità di tornare alla vittoria. Il tecnico, Alessandro Nesta, dopo il ko contro l’Udinese arrivato nonostante un’altra buona prestazione, cerca contro il Lecce tre punti che permetterebbero di risollevare la classifica. Uno scontro diretto già decisivo all’ora di pranzo di domenica che va oltre la posta in palio: un altro passo falso potrebbe portare a delle riflessioni interne, con la Juventus all’orizzonte prima di Natale. In casa del Lecce servirà però maggiore precisione sotto porta: Dany Mota verso la titolarità accanto a Maldini alle spalle di Djuric, con la possibilità di passare al 4-2-3-1 a gara in corso come visto proprio contro i bianconeri.

