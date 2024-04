Monza: rientra Caldirola, Mota Carvalho in forse

agenzia

Akpa Akpro squalificato per posticipo di domenica con l'Atalanta

MONZA, 18 APR – Il recupero di Dany Mota Carvalho è in cima all’agenda dell’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, in vista della sfida di domenica sera allo U-Power Stadium con l’Atalanta. Il portoghese, uscito per infortunio durante la partita casalinga contro il Napoli, resta in forse per la gara contro i bergamaschi, dopo che già lo scorso turno a Bologna l’aveva visto dalla tribuna, a causa della distorsione alla caviglia rimediata contro i partenopei. Rispetto all’undici iniziale sceso in campo al Dall’Ara, la scorsa settimana, il Monza non avrà a disposizione nemmeno Jean Daniel Akpa Akpro: il centrocampista ivoriano, infatti, contro l’Atalanta sconterà il turno di squalifica per somma di ammonizioni. Al suo posto Palladino potrebbe arretrare nel 4-2-3-1 Matteo Pessina, destinato invece a restare in trequarti in caso di partenza dal primo minuto di Roberto Gagliardini, accanto a Warren Bondo. Per gli altri due posti a ridosso dell’unica punta, Alessio Zerbin e Andrea Colpani in vantaggio su Daniel Maldini e Valentin Carboni. Rientra intanto dal turno di squalifica il difensore Luca Caldirola: con lui il Monza ha un’alternativa al pacchetto arretrato in un consolidato schieramento a 4 con Samuele Birindelli, Armando Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni.

