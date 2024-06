Monza: ritiro a Pontedilegno-Tonale dal 10 al 24 luglio

agenzia

In programma amichevoli, prime uscite per i biancorossi di Nesta

MILANO, 20 GIU – Il Monza annuncia che la sede del ritiro estivo, per il secondo anno consecutivo, sarà il comprensorio Pontedilegno-Tonale, nel periodo 10-24 luglio. Sarà l’occasione per vedere le prime mosse di Alessandro Nesta da tecnico dei biancorossi con le amichevoli programmate durante il ritiro in preparazione dell’inizio del campionato. Domenica 14 luglio alle ore 17 prima sgambata tra Monza bianco e Monza rosso, mercoledì 17 sfida al Nuova Camunia e domenica 21 al Real Vicenza. A chiusura del ritiro, mercoledì 24 luglio alle 16.30 ci sarà l’amichevole con l’Alcione. E dopo il grande successo dello scorso anno, la serata di festa per tutti i tifosi con squadra e allenatore, la Notte Biancorossa, è fissata per sabato 13 a Ponte di Legno.

