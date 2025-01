Monza sfida l’ex Palladino per provare a cambiare rotta

agenzia

Il tecnico viola torna da avversario dopo 2 anni in biancorosso

MONZA, 09 GEN – Il Monza prova a ripartire sfidando il suo recente passato. Lunedì all’U-Power Stadium arriverà la Fiorentina di Raffaele Palladino, il tecnico che in due stagioni aveva portato i biancorossi a sognare anche l’Europa. Oggi, però, la classifica vede il Monza inchiodato all’ultimo posto, contestato, pacificamente, dai tifosi dopo il ko nello scontro diretto contro il Cagliari. È in questo contesto che Salvatore Bocchetti spera di trovare la reazione della sua squadra, di fronte a una Fiorentina reduce da un solo punto nelle ultime quattro uscite. Assente Danilo D’Ambrosio per squalifica, in difesa tornerà a disposizione Pablo Marì, al centro di voci di mercato proprio in ottica Fiorentina. In attacco, rischia ancora di cominciare dalla panchina Daniel Maldini.

