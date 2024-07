Morata, non ho mai mollato e ho meritato alzare questa coppa

agenzia

'Sono orgoglioso di quanto fatto in nazionale. Milan? Vedremo'

ROMA, 15 LUG – “L’ultima volta in finale siete andati voi, e io ho fatto il tifo per l’Italia: da voi ho tanti amici, e la mia famiglia (la moglie Alice Campello ndr) è italiana. Ma questa volta è toccato a noi”. Così, dai microfoni di Sky Sport, il capitano della Spagna Alvaro Morata dopo la vittoria a Euro 2024. “De la Fuente ha detto che finalmente adesso in Spagna verranno riconosciuti i miei meriti? – dice ancora Morata -. Ora non ci penso, in questo Europeo mi sono mettere il vestito da muratore e fare tantissimo lavoro. Alla fine sono orgoglioso di quello che ho fatto in nazionale, non ho mai mollato e ho meritato di alzare questa Coppa”. Qual è stato il segreto della Spagna? “Un gruppo molto solido – risponde -, e i giovani che ci hanno aiutato anche se io a volte ho dovuto alzare un po’ la voce con loro. Però mi veniva a ridere, l’atmosfera era fantastica”. Ora rivedremo presto Morata in Italia, con la maglia del Milan? “Non lo so vediamo, ora penso a godermi questo successo, sono molto contento”.

