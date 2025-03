Mornati nuovo segretario generale Comitati olimpici europei

agenzia

L'italiano eletto a Francoforte, prende il posto di Pagnozzi

ROMA, 28 FEB – L’italiano Carlo Mornati e’ stato appena eletto all’unanimita’ segretario generale dei Comitati olimpici europei, riuniti in assemblea a Francoforte. Prende il posto di Raffaele Pagnozzi, che e’ stato in carica 19 anni. Mornati, 52 anni, ex canottiere medaglia d’argento alle Olimpiadi di Sydney 2000, e’ segretario generale del Coni.

