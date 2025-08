Morsa da uno squalo la giornalista Eleonora Boi, moglie del cestista Danilo Gallinari

Il caso

È successo a Porto Rico: la donna, incinta, è stata subito medicata alla gamba ferita

Disavventura per Danilo Gallinari. La moglie del cestista lombardo, da anni protagonista in Nba e da poco passato nel Vaqueros de Bayamon, che gioca nel campionato portoricano, è stata morsa da un squalo proprio a Porto Rico, precisamente a Parque Isla Verde, quartiere di lusso nel comune di Carolina. Lo scrive oggi Mediaset, dove la vittima dell’accaduto, ovvero la giornalista Eleonora Boi ha lavorato in passato. “Momenti di puro terrore quelli vissuti da Danilo Gallinari e da sua moglie Eleonora Boi, che ieri pomeriggio è stata attaccata e morsa da uno squalo. La donna, incinta, è stata subito medicata alla gamba ferita e poi trasferita al Centro Medico Rio Piedras. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita, come confermato dalle autorità locali”, si legge sul sito di Mediaset Sport.

