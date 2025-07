Morte Diogo Jota: il dolore di CR7 “Non ha senso, ci mancherete”

agenzia

"Eravamo insieme in Nazionale, ti eri appena sposato..."

ROMA, 03 LUG – “Non ha senso. Eravamo insieme in Nazionale, ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, mando tutto il mio affetto e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André, ci mancherete”, così, con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo esprime tutto il suo dolore per la morte del compagno di nazionale Diogo Jota in un incidente stradale in Spagna nel quale ha perso la vita anche il fratello Andrè. Con l’attaccante del Liverpool, CR7 aveva appena conquistato la Nations League con il Portogallo.

