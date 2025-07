Morte Diogo Jota: Klopp ‘cerco una ragione, ma non la trovo’

agenzia

L'ex tecnico Liverpool ricorda il suo giocatore: 'Quanto dolore'

ROMA, 03 LUG – “Sono profondamente addolorato nell’apprendere della scomparsa di Diogo e di suo fratello André”. Anche Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, ha voluto ricordare Diogo Jota, morto tragicamente in un incidente stradale. “Questo è un momento in cui mi sento in difficoltà – le parole su Instagram di Klopp – Deve esserci una ragione più grande ma non riesco a vederla. Sono molto addolorato, ha concluso Klopp che, da allenatore del Liverpool, ha portato Diogo Jota ai Reds nel settembre 2020.

