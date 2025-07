Morte Diogo Jota: Wimbledon, ok lutto in campo per chi lo chiede

agenzia

Concesso un fiocco nero sulle maglie rigorosamente bianche

LONDRA, 03 LUG – Wimbledon consentirà ai giocatori, che ne faranno richiesta, di appuntare sulle proprie magliette, che come da regolarmente sono “rigorosamente” bianche, un fiocco nero in segno di lutto per Diogo Jota, Il calciatore del Liverpool è morto in un incidente stradale. Secondo quanto appreso dalla stampa inglese, che cita fonti interne all’All England Club, la tragica scomparsa del calciatore portoghese ha convinto l’organizzazione dei Championships a concedere l’eccezione, così da consentire ai giocatori di rendere omaggio a Jota e a suo fratello Andrè Silva, anch’esso morto nel medesimo incidente. Commentando la scomparsa di Jota, dopo la sua vittoria al primo turno del doppio maschile insieme al compagno Lucas Miedler, il portoghese Francisco Cabral ha dichiarato di voler indossare un nastro nero nel prossimo incontro, non avendo avuto tempo di farlo oggi, sorpreso dalla notizia.

