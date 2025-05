Morto Benvenuti: disposto minuto di silenzio in eventi sport

agenzia

Coni invita Federazioni a ricordo pugile

ROMA, 21 MAG – Il mondo dello sport omaggerà Nino Benvenuti, l’icona del pugilato italiano scomparso a 87 anni. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha infatti invitato le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria del campione, oro olimpico a Roma 1960.

