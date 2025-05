Morto Benvenuti: Sport e Salute ‘campione su ring e nella vita’

agenzia

Vertici di Sport e Salute: "Oro di Roma '60 nel cuore di tutti'

ROMA, 20 MAG – “Con profonda tristezza, il Presidente e l’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, si uniscono al cordoglio per la morte di Nino Benvenuti, una leggenda dello sport e un simbolo di determinazione, talento e passione. Campione sul ring e nella vita, Benvenuti ha rappresentato l’Italia diventando un’icona del pugilato mondiale”. Così Sport e Salute, in una nota, ricorda la leggenda del pugilato italiano Nino Benvenuti scomparso oggi all’età di 87 anni. “L’oro di Roma ’60 è impresso nelle menti e nei cuori di tutti noi. Il suo spirito combattivo e il suo impegno nello sport hanno lasciato un segno indelebile nella storia, ispirando generazioni di atleti e appassionati. Grazie Nino per tutto quello che hai dato allo sport e all’Italia”, conclude la nota.

