Morto Bruno Capra, l’ultimo titolare dello scudetto del Bologna

agenzia

In campo con Bulgarelli nello spareggio per il titolo del 1964

BOLOGNA, 19 MAG – È morto domenica, all’età di 87 anni Bruno Capra, l’uomo dell’Olimpico, l’ultimo dei titolari del Bologna scudettato del 1964. Laterale destro, ha vestito la maglia rossoblù in 178 occasioni fra campionato e Coppe tra il 1955 e il 1965, realizzando due reti. Fu ribattezzato ‘L’uomo dell’Olimpico’ e mise la sua firma sullo spareggio del 7 giugno a Roma. Originario di Bolzano, dopo la lunga parentesi bolognese ha concluso la sua carriera nel Foggia. Il Bologna lo ha ricordato così: “Mise la sua autorevole firma nello spareggio che valse il nostro settimo scudetto quando, con un autentico colpo di scena, fu schierato a sorpresa come tornante a sinistra con la maglia 11 da Fulvio Bernardini per rafforzare la linea d’attacco. La mossa tattica inattesa scombinò i piani dell’Inter di Herrera e fu fra le chiavi dello storico successo”. A pochi giorni dall’impresa in Coppa Italia all’Olimpico, il Bologna saluta così uno degli ultimi eroi del ’64: “Tutto il Bologna Fc 1909 ricorda con commozione Bruno, uno dei suoi eroi del ’64, e rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze”.

