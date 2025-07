Morto Diogo Jota: 1′ minuto di silenzio all’Europeo femminile

agenzia

Prima delle partite di oggi e domani, Ceferin "é devastante"

ROMA, 03 LUG – Prima delle partite dell’Europeo femminile di calcio di oggi e domani verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, morti la scorsa notte in un incidente stradale in Spagna. “Solo tre settimane fa ho avuto l’onore di consegnare una medaglia a Diogo Jota dopo la finale di Nations League: un momento di gioia, orgoglio e celebrazione che ora rimarrà impresso per sempre nella memoria con dolore – ha dichiarato il presidente UEFA, Aleksander Ceferin -. La sua passione, la sua energia e il suo spirito in campo ispiravano tutti intorno a lui. E’ devastante pensare che una vita così piena di gioia e potenzialità gli sia stata strappata troppo presto. Riposa in pace, caro Diogo, non sarai dimenticato”.

