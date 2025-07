Il sorpasso, lo scoppio di una gomma e l’incendio: come sono morti Diogo Jota e suo fratello

l'incidente

Prime ricostruzioni del terribile incidente costato la vita al calciatore del Liverpool

La Lamborghini sulla quale Diogo Jota viaggiava con il fratello Andrè avrebbe perso il controllo per lo scoppio di un pneumatico, mentre era in fase di sorpasso, uscendo di strada e prendendo fuoco. E’ questa l’ipotesi principale sulle cause dell’incidente nel quale hanno perso la vita l’attaccante del Liverpool di 28 anni, e suo fratello, calciatore professionista di 26, alla quale lavora la Guardia Civile spagnola, che conduce le indagini.

L’incidente è avvenuto intorno alle 00:30 sul km 65 dell’autostrada A-52 nel comune di Cernadilla, in provincia di Zamora, nella regione settentrionale di Castiglia e Leon. «Tutto punta allo scoppio di un pneumatico mentre l’auto stava sorpassando», ha segnalato l’Arma.