Morto Hoelzenbein, campione del mondo ’74 con la Germania Ovest

Protagonista di un discusso rigore nella finale con l'Olanda

ROMA, 16 APR – Il calcio tedesco dice addio a Bernd Hoelzenbein, campione del mondo con la Germania Ovest nel 1974 e giocatore-simbolo dell’Eintracht Francoforte, morto a 78 anni a causa di una grave malattia. Giocando come attaccante o esterno, Hoelzenbein ha segnato cinque gol in 40 partite con la nazionale e 160 reti in 420 presenze nel club dove ha giocato per 14 anni, vincendo tre Coppe di Germania e una Coppa Uefa. Protagonista della finale della Coppa del Mondo del 1974 contro l’Olanda a Monaco, Hoelzenbein subì il fallo che portò al rigore trasformato da Paul Breitner per il momentaneo 1-1 (la Germania vinse 2-1 grazie alla successiva rete di Gerd Mueller), ma venne accusato dagli olandesi di essersi tuffato, ingannando l’arbitro inglese Taylor. Hoelzenbein era in campo anche nella finale degli Europei del 1976, segnando la rete del 2-2 contro la Cecoslovacchia, che però poi vinse il titolo ai rigori.

