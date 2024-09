Morto in una gara in Germania il motociclista Luca Salvadori

Lutti

La famiglia "ci ha lasciati seguendo la sua passione''

E’ morto ieri durante una gara del campionato internazionale di Road Racing a Frohburg in Germania il pilota e youtuber Luca Salvatori originario di Milano. I genitori “straziati dal dolore” hanno dato l’annuncio sui social del trentaduenne spiegando che “ieri durante una gara dell’IRRC in Germania Luca è stato coinvolto in un incidente per lui mortale. “Ci ha lasciati – hanno aggiunto – inseguendo la sua passione’.

