Morto Leo Beenhakker, ex allenatore di Real Madrid e Ajax

agenzia

L'olandese aveva 82 anni, guidò anche la Nazionale Orange

(ANSA-AFP) – ROMA, 10 APR – L’ex allenatore del Real Madrid e dell’Ajax Leo Beenhakker, che è stato anche il ct dell’Olanda, è morto all’età di 82 anni, hanno annunciato giovedì i suoi due ex club. Il tecnico olandese guidò il club spagnolo tra il 1986 e il 1989 e di nuovo nel 1991-1992. Nelle quattro stagioni trascorse sulla panchina delle Merengues, vinse sei trofei, tra cui tre titoli consecutivi della Liga tra il 1987 e il 1989. “Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto alla sua famiglia, ai suoi club e ai suoi cari”, ha scritto il Real in una nota. ‘Don Leo’, che ebbe solo una modesta carriera calcistica, allenò anche diversi altri club in Europa, tra cui i due grandi rivali del campionato olandese, l’Ajax e il Feyenoord. “È con grande tristezza e sgomento che l’Ajax ha appreso giovedì la triste notizia della morte di Leo Beenhakker”, ha dichiarato il club di Amsterdam. “E’ stato senza dubbio uno degli allenatori olandesi più originali ed efficaci”, ha aggiunto il club da lui allenato due volte, alla fine degli anni ’70. Durante il suo secondo mandato all’Ajax, ricorda il club, Beenhakker rese popolare l’espressione “De Patatgeneratie” (o generazione del fast-food) per descrivere la sua squadra, ricca di giocatori di talento ma che lui considerava troppo dilettanti, come i gemelli Frank e Ronald de Boer o Richard Witschge. “Era una persona socievole, sempre interessata agli altri”, ha affermato l’ex giocatore Danny Blind, citato nel comunicato stampa dell’Ajax. Jan Wouters, che era il suo capitano, lo ha elogiato definendolo un allenatore che “poteva davvero motivare un gruppo, un allenatore molto umano che capiva cose che andavano oltre il calcio”. Con tre titoli di campionato olandese e tre di campionato spagnolo, è stato uno degli allenatori olandesi più vincenti. Alla guida delle nazionali non ebbe lo stesso successo conseguito nei club. Oltre all’Olanda (1985 e poi ai Mondiali del 1990), Beenhakker ha allenato anche le nazionali di Arabia Saudita, Trinidad e Tobago e Polonia. In totale ha allenato tre nazionali diverse, in due Mondiali e un Europeo, ma non ha mai vinto una partita in un torneo importante. (ANSA-AFP).

