Morto Loreto Cucchiarelli, ex ct della nazionale di rugby

agenzia

Bandiera dell'Aquila, 2 scudetti da giocatore e 2 da allenatore

L’AQUILA, 24 AGO – È morto a 82 anni Loreto Cucchiarelli, figura storica del rugby italiano e bandiera dell’Aquila Rugby. Con i neroverdi conquistò da giocatore due scudetti, nel 1967 e nel 1969, e da allenatore guidò la squadra ad altri due titoli nel 1981 e 1982. Originario della provincia di Rieti, aveva legato la carriera ai colori aquilani, imponendosi come una delle colonne del XV campione d’Italia a fine anni ’60. In nazionale collezionò due presenze: il debutto arrivò nel 1966 all’Aquila, nella vittoria di Coppa Europa contro la Romania. La rivincita romena, l’anno dopo a Bucarest, segnò anche la sua seconda e ultima apparizione da giocatore in azzurro. Vent’anni più tardi tornò protagonista, questa volta in panchina: dopo aver riportato L’Aquila al vertice del rugby italiano, nel 1988 fu nominato commissario tecnico della Nazionale. Esordì a Dublino contro l’Irlanda, il 31 dicembre, affidando i gradi di capitano a Guido Rossi. Restò alla guida degli Azzurri sino al giugno 1989, con la trasferta in Argentina a Buenos Aires. È stato per anni un professore di educazione fisica delle scuole superiori del capoluogo.

