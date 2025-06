Moto: a Vinales le pre-qualifiche del gp d’Italia, Bagnaia 2/o

agenzia

Terzo tempo per la Ducati di Marquez, quarto il fratello Alex

SCARPERIA (FIRENZE), 20 GIU – Maverick Vinales (Ktm -Tech3) ha ottenuto il miglior tempo nelle pre qualifiche del Gran premio d’Italia di MotoGp che questo fine settimana va in scena all’autodromo del Mugello. Dietro allo spagnolo si sono piazzate le Ducati ufficiali di Francesco Bagnaia e di Marc Marquez, staccate rispettivamente di 110 e 146 millesimi dallo spagnolo. Dietro di loro troviamo la Ducati del team Gresini di Alex Marquez e la Yamaha di Fabio Quartararo che però dovrà passare dal centro medico per verificare le conseguenze del colpo subito alla spalla sinistra nella caduta alla curva Materassi di cui il pilota francese si è reso protagonista nel corso della sessione. Altri tre italiani sono rientrati nei primi 10 classificati che conseguentemente prenderanno parte al Q2 delle qualifiche di domani mattina. Si tratta di Marco Bezzecchi (Aprilia), Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) nell’ordine 6/o, 9/o e 10/o. Enea Bastianini (Ktm Tech3), che ha invece ottenuto il 12/o tempo, dovrà affrontare la qualifica passando prima per il Q1. Le due Ducati ufficiali hanno provato la nuova carena, ma nel momento cruciale per tentare l’assalto al miglior tempo, hanno usato la carena standard. La MotoGp tornerà in pista domani mattina alle 10,10 per l’ultima sessione di prove libere.

