Moto: Bagnaia ‘niente accordi con Marquez, corriamo per vincere’

agenzia

Pilota Ducati, "E' l'ambizione del team. Attenzione a Bezzecchi'

ROMA, 27 FEB – “Non abbiamo alcun accordo io e Marc, ma siamo all’inizio. Entrambi vogliamo vincere il campionato, è l’ambizione del nostro team. Sono convinto che lotteremo diverse volte e non credo che potremo già iniziare a fare una strategia. Ora la cosa più importante è imparare il più possibile dalla nuova moto, dobbiamo lavorare per impedire agli altri costruttori di avvicinarsi”. In Thailandia nella prima conferenza stampa della stagione di MotoGP Pecco Bagnaia anticipa uno dei temi del prossimo motomondiale: la rivalità tra lui e Marc Marquez, compagno di squadra in Ducati. Ma il pilota torinese non esclude altri rivali nella corsa al titolo: “Penso a Bezzecchi con l’Aprilia ma anche a tutti i piloti Ducati. E anche alla Ktm con Acosta”. “Rivincire gara di apertura dopo il 2023 e il 2024? Ci proveremo, sarebbe fantastico continuare la striscia ma non è obbligatorio. Dall’anno scorso voglio imparare a mantenere di più la calma in certe situazioni, ma se avrò occasione di vincere ci proverò ovviamente”. Quanto alla nuova moto le sensazioni sono positive: “Test importanti. Non abbiamo rischiato col nuovo motore, che funzionava bene ma a cui mancava qualcosa in frenata. Sono contento della scelta e sono contento di aver fatto un ottimo lavoro con Marc nella pre-season, le indicazioni tra noi erano molto simili. La pausa invernale è sempre più breve e partire da qui è diverso. E’ sempre la prima gara, quando fai la foto tutti insieme sulla griglia è fantastico. Senti che si sta ripartendo ed è fantastico”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA