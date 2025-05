Moto: Dall’Igna ‘Ducati vuol far tornare il sorriso a Bagnaia’

agenzia

'Gp Francia con colpi di scena, Marquez ha gestito da campione'

ROMA, 14 MAG – “Dobbiamo impegnarci tutti assieme per risolvere questa situazione e far tornare il sorriso a Pecco”. La Ducati deve correre ai ripari perché l’arrivo di Marx Marquez in squadra da una parte ha visto rinascere lo spagnolo ma dall’altra mandare in crisi Francesco Bagnaia, che alla Rossa di Borgo Panigale tante soddisfazioni ha regalato nelle ultime stagioni: il direttore generale Gigi Dall’Igna dopo la gara in Francia guarda al recupero del pilota italiano come auna missione. “Una gara di cui c’è poco da dire e non certo perché siano mancati i colpi di scena – ha detto ai canali del Team -, tanto è stata pazza e scandita da continui capovolgimenti. È una di quelle gare che vanno più guardate che commentate, che si raccontano da sole salvo prestarsi ad alcune interessanti considerazioni e valutazioni. Quelle gare che rappresentano per tutti l’occasione del podio se si anticipano le scelte giuste, ed anche fortunate, nel totale caos che si viene a creare. È anche vero che quando si hanno responsabilità di classifica la situazione è ancora più complicata”. Dall’Igna ha spiegato il perché della strategia differente scelta da Marc Marquez: “Per questo considero la prova di Marc un’ottima corsa condotta senza prendere rischi inutili, una sfida gestita da campione”. Quanto a Bagnaia c’è “grande rammarico per Pecco, ancor più per la strategia scelta che lo avrebbe visto sicuramente protagonista senza la sfortunata caduta determinata da un errore non suo. Un week end svoltato inesorabilmente in negativo. Resta il fatto che dobbiamo impegnarci tutti assieme per risolvere questa situazione e far tornare il sorriso a Pecco”.

