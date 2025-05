Moto: Honda, incidente a Luca Marini durante i test di Suzuka

agenzia

Ha varie lesioni e fratture, ricoverato in condizioni stabili

ROMA, 28 MAG – Luca Marini ha subito una brutta caduta durante i test per la 8 Ore di Suzuka e rimarrà in Giappone in osservazione. La notizia arriva dalla Honda HRC, per la quale corre il fratello di Valentino Rossi. Dopo il GP di Gran Bretagna, Marini si è trasferito al circuito di Suzuka per un primo test sulla CBR1000RR-R SP. Dopo aver completato con successo la prima giornata, il pilota italiano ha iniziato la seconda giornata del suo programma, incappando in una caduta dalle gravi consegunza. Secondo la nota ha riportato una lussazione dell’anca sinistra, lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro, fratture dello sterno e della clavicola sinistra e un pneumotorace destro. Marini è stato portato all’ospedale locale e stabilizzato. Rimarrà sotto osservazione in Giappone fino a quando non sarà in grado di essere trasferito.

