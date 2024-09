Moto: Indonesia; Prove MotoGp, pole position per Martin

agenzia

Lo spagnolo precede Bezzecchi e Acosta. Quarto tempo per Bagnaia

ROMA, 28 SET – Lo spagnolo Jorge Martìn, in sella a una Ducati Pramac, ha ottenuto il miglior tempo nelle prove ufficiali della classe MotoGp del gran premio dell’Indonesia, e domani partirà in pole position. Sul tracciato di Mandalika, con un temperatura di 57 gradi sull’asfalto, Martìn ha girato in 1’29″088, con oltre mezzo secondo (+.535) di vantaggio su Marco Bezzecchi, anche lui su Ducati. Prima fila completata dal terzo posto di Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 583. Quarto tempo per il campione del mondo Francesco Bagnaia e quinti Enea Bastianini. Tre cadute, durante la prove, per lo spagnolo Marc Marquez, che partirà dalla 12/a posizione della ‘griglia’. Per la Ducati quella di oggi con Martìn è la 100/a pole position nella classe regina della propria storia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA