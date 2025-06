Moto: Italia; in Moto2 vince Gonzalez, leader del campionato

agenzia

Nella lotta per il 3/o posto, Canet ha la meglio su Moreira

SCARPERIA (FIRENZE), 22 GIU – Manuel Gonzalez (Intact gp) ha conquistato la gara di Moto2 del gran premio d’Italia all’autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Lo spagnolo ha battuto i suoi connazionali Albert Arenas (Gresini) e Aròn Canet (Fantic Racing). Nel corso del 7/o giro quattro piloti si sono staccati dal resto del gruppo: Gonzalez, Arenas, Canet e Diogo Moreira. I primi due hanno ulteriormente allungato, mentre Canet e Moreira hanno ingaggiato una serie di duelli tanto duri quanto corretti. La lotta ha anche permesso a Celestino Vietti di avvicinarsi fino a lottare insieme a loro per il terzo gradino del podio, senza però riuscirci. ”Questa vittoria è stata fantastica, un risultato che significa molto per noi – ha spiegato Gonzalez, che grazie a questo risultato ha allungato in classifica generale su Canet, suo diretto avversario – Sapevamo che avevamo la possibilità di farcela, E’ stata una gara dura, ho cercato di mantenere la calma e ci sono riuscito”.

