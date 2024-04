Moto: Portogallo; Bastianini il più veloce nelle prequalifiche

agenzia

Bagnaia strappa il pass per il Q2 all'ultimo tentativo

ROMA, 22 MAR – E’ di Enea Bastianini il primo tempo nelle pre-qualifiche per il gran premio del Portogallo di MotoGp, seconda prova del motomondiale: il pilota della Ducati con il tempo di 1:38.057 ha strappato il pass per il Q2 di domani davanti a Jack Miller (Ktm) e Marc Marquez con la Ducati del Team Gresini.In quarta posizione Jorge Martin davanti a Binder e Bezzecchi. Ottavo tempo per Francesco Bagnaia che ha trovato il pass per il Q2 all’ultimo tentativo. Dovranno invece passare dal Q1 Acosta, Di Giannantonio, Espargaró e Morbidelli.

