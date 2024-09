Moto: ufficializzato il calendario 2025, ci saranno 22 Gp

agenzia

Il via il 28/2 in Thailandia, chiusura a novembre a Valencia

ROMA, 26 SET – Dorna ha ufficializzato il calendario provvisorio della stagione 2025 della Motogp: saranno 22 i gran premi previsti che si correranno in 18 Paesi. Tra le novità, il ritorno a Brno, in Repubblica Ceca e per la prima volta si correrà a Balaton Park, in Ungheria. Quattro gli eventi lontani dall’Europa in apertura, altrettanti nella parte finale. Dopo i test pre campionato di Sepang e Buriram la stagione partirà il 28 febbraio con il Gran Premio della Thailandia, che riporterà il Sud-Est asiatico in apertura dopo 25 anni. A seguire Termas de Rio Hondo, in Argentina, e Austin, negli Stati Uniti. Il circus si trasferirà poi a Lusail, in Qatar, prima di sbarcare in Europa con Jerez, in Spagna, a precedere Le Mans, in Francia, dove ci si attende un nuovo record assoluto di pubblico. Quindi i GP di Gran Bretagna e di Aragon. Nella seconda metà di giugno si correrà al Mugello, poi ad Assen per celebrare il 100° anniversario del circuito olandese. Via quindi al Sachsenring, in Germania, e poi a Brno, in Repubblica Ceca, prima della pausa estiva. La ripresa coinvolgerà il circuito del Red Bull Ring per il GP d’Austria, seguito dal debutto di Balaton Park, in Ungheria. A seguire gli appuntamenti di Barcellona e Misano, con il GP di San Marino. Il paddock si preparerà poi per tornare lontano dall’Europa, direzione Asia: prima Motegi, in Giappone, poi l’Indonesia. Un fine settimana di riposo permetterà a tutti di ricaricarsi in vista della trasferta in Australia, a Phillip Island. Una settimana dopo si correrà a Sepang, in Malesia. In novembre il gran finale con il GP del Portogallo, a Portimao, e il tradizionale ‘giù il sipario’ a Valencia.

