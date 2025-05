Moto2: in Francia vince Gonzalez e allunga nel Mondiale

agenzia

Tra gli italiani ottavo Vietti, cade Arbolino

ROMA, 11 MAG – Manuel Gonzalez ha vinto la gara di Le Mans conquistando il suo terzo successo stagionale in Moto2 e consolidando la ledership della classifica iridata. Lo spagnolo ha piegato la resistenza del belga Barry Baltus e ha tagliato il traguardo in solitaria. Sul terzo gradino del podio è salito Aron Canet, che si conferma secondo in classifica ma scivola a -16 dal connazionale. Per quanto riguarda i due italiani in gara, 8° posto per Celestino Vietti, mentre è caduto dopo pochi giri Tony Arbolino, probabilmente a causa di un problema tecnico.

