Moto2: Oncu vince in Germania, quinto Vietti

Tante cadute, gara interrotta in anticipo al Sachsenring

ROMA, 13 LUG – Il turco Deniz Oncu (Ktm) ha vinto il Gp d’Olanda classe Moto2, gara interrotta a cinque giri dalla fine per bandiera rossa dopo la caduta di altri due concorrenti che aveva lasciato detriti in pista. Sul podio sono saliti anche il belga Barry Baltus e il britannico Jake Dixon. Quinto posto per l’italiano Celestino Vietti, davanti allo spagnolo Manuel Gonzalez, leader del mondiale. Tony Arbolino è caduto, così come tanti altri piloti in questa gara al Sachsenring, soprattutto a casa di contatti tra concorrenti. E’ successo al brasiliano Diogo Moreira, tamponato dal colombiano Alonso, e nel finale agli spagnoli Ramirez e Arenas, che erano in lotta per il podio. Tutti si sono rialzati, ma la gara è stata chiusa in anticipo. In classifica, Gonzalez è sempre in testa davanti ad Aron Canet, oggi settimo.

