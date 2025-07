Moto3: a Brno vince Rueda, quinto l’italiano Foggia

agenzia

Altyro successo per il leader del mondiale, poi Quiles e Munoz

ROMA, 20 LUG – Lo spagnolo Antonio Rueda (Ktm) ha vinto la gara della Moto3 del Gp della Repubblica Ceca, a Brno. Il leader del Mondiale, che allunga ancora in classifica generale, è stato in testa fin dalla prima curva. Rueda ha preceduto al traguardo i connazionali Maximo Quiles (Cfmoto) e David Munoz (Husqvarna), che era partito dal fondo della griglia per una penalizzazione. Quinto posto per l’italiano Dennis Foggia, decimo Guido Pini.

