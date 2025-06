Moto3: brutta caduta ad Assen, coinvolto l’italiano Lunetta

agenzia

Trauma alla gamba per il romano, gara vinta dallo spagnolo Rueda

ROMA, 29 GIU – Paura per l’italiano Luca Lunetta (Team SIC58 Honda) nel finale della gara della Moto3 del Gp d’Olanda, sul circuito di Assen. In una carambola tra più concorrenti, alcuni sono finiti a terra – Lunetta, il giapponese Furusato e lo spagnolo Fernandez – ma il romano è finito sotto le ruote di un’altra moto subendo la probabile frattura di una tibia. Lunetta è stato portato al centro medico del circuito e il padre, secondo l’inviato di Sky Sport, ha confermato il trauma ma ha comunque rassicurato sulle condizioni generali del figlio, annunciando che sarà trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. La gara è stata interrotta con bandiera rossa e la classifica è stata cristallizzata in quel momento, con la vittoria dello spagnolo Antonio Rueda (Ktm), sempre più leader del Mondiale, che era in testa al penultimo giro. Sul podio sono saliti anche un altro spagnolo, David Munoz, e l’argentino Valentin Perrone. Il migliore degli italiani è stato Dennis Foggia, ottavo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA