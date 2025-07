Moto3: in Germania vince Munoz, Rueda terzo allunga nel mondiale

agenzia

I piloti ricordano Borja Gomez, morto di recente a Magny Cours

ROMA, 13 LUG – Lo spagnolo David Munoz (Husqvarna) ha vinto la gara della Moto3 del Gp di Germania, al Sachsenring. Ha preceduto i connazionali Maximo Quiles (Cfmoto) e Antonio Rueda (Ktm), leader del Mondiale. E’ caduto all’ultimo giro il giapponese Taiyo Furusato, che era in lotta per il podio con la sua Honda. Migliore degli italiani al traguardo è stato Guido Pini, settimo, suo miglior risultato stagionale. In classifica, Rueda ha allungato in testa e ora ha un vantaggio di 73 punti sul secondo. A fine gara, ha voluto ricordare Borja Gomez, il ventenne pilota moto il 3 luglio scorso sulla pista di Magny Cours durante un allenamento. “Volevo vincere per dedicargli la vittoria ma ci proverà la prossima volta”, ha aggiunto Rueda, che sul podio non ha festeggiato, così come gli altri due piloti proprio in memoria del loro connazionale scomparso.

