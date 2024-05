Moto:Francia; Bagnaia e la sfida con Marquez,’ho imparato tanto’

agenzia

Il piemontese a Sky: 'Ho rivisto duello Jerez, corsa bellissima'

ROMA, 09 MAG – “La corsa è stata bellissima, l’ho rivista diverse volte e da varie angolature, per capire come mai alla curva 8 perdessi così tanto: l’ho utilizzata per migliorare”. ai microfoni di Sky Sport Francesco Bagnaia torna sul ‘duello’ con Marc Marquez nello scorso gp a Jerez. Guardando all prossimo gp a Le Mans, il pilota della Ducati ha ricordato come le sue ultime apparizioni su questa pista non siano state fortunate: “Noi siamo sempre andati molto forte, ma purtroppo abbiamo sempre avuto dei problemi a finire la gara della domenica. Qui Marc Marquez va di nuovo forte, come Enea Bastianini, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Sarà importante iniziare bene”.

