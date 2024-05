MotoGp: a Bagnaia le pre-qualifiche del gp d’Italia.

agenzia

Quartararo e i piloti VR46 domani costretti a passare dalla Q1

SCARPERIA (FIRENZE), 31 MAG – Francesco Bagnaia (Ducati) ha ottenuto il miglior tempo nella sessione di pre-qualifiche del gran premio d’Italia di Motogp che questo fine settimana va in scena all’autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Il pilota piemontese ha battuto rispettivamente di 273 e 388 millesimi gli spagnoli Alex Rins (Yamaha) e Pedro Acosta (Ktm-Gasgas). Nei primi 10 piloti che domani parteciperanno direttamente alla Q2 ci sono Marc Marquez (Ducati Gresini) ed Enea Bastianini (Ducati) in 5/a e 6/a posizione. Il leader del campionato Jorge Martin (Ducati Pramac) si è piazzato settimo. Chiudono la top ten le due Aprilia di Maverck Vinales e Aleix Espargarò. Non è andata bene invece al campione del mondo 2021 Fabio Quartararo (11/o) che con la sua Yamaha dovrà passare dalla ‘tagliola’ della Q1 insieme ai due compagni di squadra della Ducati VR46, Fabio Di Giannantonio (12/o) e Marco Bezzecchi (14/o). Chiude la lista dei tempi Luca Marini, 24/o, staccato di oltre 2” da Bagnaia. La Motogp rientrerà in pista domattina alle 10,10. A seguire le qualifiche del gran premio d’Italia.

